### Duo poésie signée & violencelle, d’après Gertrude Stein [**Dans le cadre de la Programmation estivale « Instantanés » 2021**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34811/%20Programmation%20estivale%20″Instantanés »%202021) La Compagnie Danse des signes a été créée dans les buts de rendre la langue des signes visible sur la scène de la création contemporaine, de transmettre les oeuvres du répertoire à la communauté sourde et de faire partie du mouvement du théâtre dansé pour un art visuel, gestuel et sensible. Elle interroge le processus de création en signes, passant depuis par toutes les formes imposées par les choix des textes (silence, doublure en direct, chant lyrique et signet), allant au-delà du bilinguisme et touchant ainsi à de nouvelles formes artistiques. Depuis quelques années aussi, elle imagine des performances dans des lieux de patrimoine (Jacobins, Panthéon, Château de Laréolet) et des musées (Abattoirs, Louvre…) autour d’expositions proposées notamment. _« Le livre de lecture »_ ou comment un chien souhaite apprendre à lire, et autres histoires d’oiseaux, de pommes de terre et de mots. C’est une petite balade entre cordes, signes, et histoires, à laquelle vous êtes invités, en toute légèreté, en famille, avec les amis, les voisins, et les copains. A la mémoire de Gertrude Stein, cete poétesse engagée et pleine de liberté. Le texte et les images sont portés sur scène par Anabela & Auguste. Il y a la voix d’Auguste, qui dit le texte, il y a sa musique au violoncelle et son chant. Et il y a aussi, qui guide la musique et la voix, la poésie de la langue des signes de la comédienne signante, Anabela Canica. Elle marie le mot à l’image, fait défler les dessins sous nos yeux, qu’ils soient sur papier ou incarnés de sa chair. En racontant en signes, on met déjà le mot en images. Le signe devient émotion, mouvement, gestuelle poétique. ### Plus d’infos [Site de la Cie Danse des signes ](http://danse-des-signes.com/WordPress3/) [Compte Facebook de la Cie Danse des signes](https://www.facebook.com/Danse-des-Signes-318367968364103) [Compte Instagram de la Cie Danse des signes ](https://www.instagram.com/dansedessignes/?hl=fr) ![]() ### Infos pratiques * Jeudi 15 juillet à 17h et 19h au Jardin Jean Boudou * Durée : entre 30 et 40 min par représentation * L’organisation et l’accueil du public se feront dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur

