Cie CAT’S FIRE – spectacle de feu. Saint-Fargeau, 19 août 2022, Saint-Fargeau.

Cie CAT’S FIRE – spectacle de feu. Lac du Bourdon GUINGUETTE EN SCÈNE Saint-Fargeau

2022-08-19 12:00:00 – 2022-08-19 Lac du Bourdon GUINGUETTE EN SCÈNE

Saint-Fargeau Yonne Saint-Fargeau Yonne

EUR Cats’Fire, c’est un trio de danseurs et cracheurs de feu. Un trio complet où chacun fait vivre ses propres accessoires, aussi bien de manière synchronisée qu’intuitive.

Une grande complicité artistique nous unit avec cette envie profonde d’apporter de la magie, de la joie, d’entendre des « Waouh » et de faire rayonner la Lumière.

Notre objectif est de captiver les esprits en proposant une ambiance poétique et hypnotique, et de transporter le public vers des atmosphères insoupçonnées.

Notre satisfaction est de voir les yeux des enfants et des plus grands briller de surprises et d’émerveillement, et de les emmener avec nous dans un univers de rêve et de féérie.

Lac du Bourdon GUINGUETTE EN SCÈNE Saint-Fargeau

