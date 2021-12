Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges, Vosges CIE BROUNIAK/MENTO CLOUB Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

CIE BROUNIAK/MENTO CLOUB Saint-Dié-des-Vosges, 15 mai 2022, Saint-Dié-des-Vosges. CIE BROUNIAK/MENTO CLOUB LA NEF 64 Rue des 4 frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges

2022-05-15 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-15 LA NEF 64 Rue des 4 frères Mougeotte

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Saint-Dié-des-Vosges Jazz Indiscipliné & Jamaican Jazz.

Cie Brounïak. Venez découvrir deux multi-instrumentistes bigarrés, qui viennent partager un moment déguisé, tout en surprise, un rituel d’aujourd’hui qui mêle et retourne les énergies sombres des monstres et de la mort, avec celles, jubilatoires, des jeux collectifs et de la danse. Le Mento Cloub, c’est cinq musiciens complices, réunis pour remettre au goût du jour le répertoire caribéen des années 50. Mento, calypso, rocksteady, le Mento Cloub distille une musique rythmée, joyeuse et ensoleillée qui, à coup sûr, vous fera danser ! +33 7 60 15 70 70 PALNECA RECORDS

LA NEF 64 Rue des 4 frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges

dernière mise à jour : 2021-11-03 par OT SAINT DIE DES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse LA NEF 64 Rue des 4 frères Mougeotte Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville LA NEF 64 Rue des 4 frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges