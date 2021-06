Cie Bestiaire à Pampilles : Container Port de la Daurade, 24 août 2021-24 août 2021, Toulouse.

Cie Bestiaire à Pampilles : Container

Port de la Daurade, le mardi 24 août à 00:00

### Musique / Théâtre / Performance drôle et poétique, acide et lucide [**Dans le cadre de la Programmation estivale « Instantanés » 2021**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34811/%20Programmation%20estivale%20″Instantanés »%202021) _« Mais je suis venue avec moi, comme te le fais à chaque fois »._ Un personnage qui n’a rien de naturel. Le moindre geste est chorégraphié, la moindre parole est comme une enclume. Tout doit être contenu pour que le barrage ne cède pas, dans une temporalité propre au personnage. La lenteur, le désir de rire… tous les écarts de comportement vis-à-vis de la norme nous placent dans une certaine gêne et le plaisir de celle-ci. Approche clownesque, composition musicale, le spectacle joue des irruptions faussement incontrôlées de cete femme aux multiples talents. Une performance drôle et poétique, acide et lucide ! Émotions contradictoires garanties ! _« Mais je suis venue avec moi, comme te le fais à chaque fois »._ Une certaine gêne et le désir d’en rire…car l’approche est clownesque, la composition est…musicale, et les irruptions de cete femme aux multiples talents, faussement incontrôlées. Une performance drôle et poétique, acide et lucide ! Bref, émotions contradictoires garanties ! ### Plus d’infos [Site de la Compagnie Le Bestiaire à pampilles](https://www.lebestiaire.org) ![]() ### Infos pratiques * Mardi 24 Août à 17h et 19h, au Port de la Daurade * Durée : entre 30 et 40 min par représentation * L’organisation et l’accueil du public se feront dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur.

Gratuit

Culture

Port de la Daurade Unnamed Road, 31000 Toulouse, France Toulouse



