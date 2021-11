Cie Back Pocket « La Vrille du Chat » Lons-le-Saunier, 15 décembre 2021, Lons-le-Saunier.

Cie Back Pocket « La Vrille du Chat » Lons-le-Saunier

2021-12-15 – 2021-12-15

Lons-le-Saunier Jura

15 EUR Ralentis, accélérations, stop-motions, marche arrière… L’équipe de Back Pocket part à la recherche de l’inaccessible et du prodigieux mais juste avec le corps : le corps acrobatique et rien d’autre ! Ni trapèze, ni bascule, ni mât chinois ou autre agrès. Le corps seul, comme invitation à la liberté, à la poésie brute et à une virtuosité désopilante ! Back Pocket nous donne à voir des artistes félins qui s’affranchissent des lois de la pesanteur et qui finissent toujours par retomber sur leurs pattes ! Subtil, direct, puissant, burlesque, un cirque joueur, et malin comme

un chat !

Durée du spectacle : 65 minutes – À partir de 8 ans

Lons-le-Saunier

