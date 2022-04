Cie Armel – Halte & Faîtes nous de liane Stade Thiéré Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le samedi 28 mai 2022

de 15h00 à 16h00

. gratuit

Deux âmes passionnées complotent avec douceur sous nos yeux. Dans cette version simple et épurée de Macbeth, les mouvements remplacent les mots.

Coup de pouce d’Onze Bouge*

Spectacle chorégraphiques poétiques

Créations 2022 HATLE

Les mains racontent le meurtre, les yeux disent la douleur. Une pièce entre Amour féroce et Haine passionnée. Interprètes Léa Dosch et Baptiste Coppin

Chorégraphie Arthur Bouilliol et Mélaine Raulet & FAÎTES DE NOUS LIANE

En s’inspirant des sociétés arborescentes, Faites de nous liane pose un regard physique et émotionnel sur les relations d’Arbres à Arbres, d’Homme à Arbres et d’Homme à Homme. L’union fait la force. Dans une écoute extra-sensorielle des individus, les corps se connectent à la densité de la terre et renouent avec la puissance qui émane du sol. Interprètes Anaïs André, Arthur Bouilliol, Rémi Gérard, Juliette Meschi

Stade Thiéré 13 passage Thiéré 75011 Paris

Daniel Larrieu

