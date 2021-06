Les Lilas Le Triton Les Lilas, Seine-St.-Denis CIE AIME L’AIR : Andy Emler MegaOctet au Triton Le Triton Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

CIE AIME L'AIR : Andy Emler MegaOctet au Triton

Le Triton, le samedi 10 juillet à 20:30

Le Triton, le samedi 10 juillet à 20:30

“Un rendez-vous imprévu pour des improvisateurs …un pléonasme ? Un moment de retrouvailles en ces temps chaotiques qui ne peut que générer de belles surprises Andy et ses virtuoses de haut vol décideront le jour même quoi jouer. Ça promet“ François Thuillier tuba Laurent Dehors saxophone clarinettes cornemuse Eric Echampard batterie François Verly marimba percussions Claude Tchamitchian contrebasse Phillipe Sellam saxophone Guillaume Orti saxophone Andy Emler piano-compositions Invité : Médéric Collignon trompette Andy Emler et son MegaOctet seront au Triton pour y jouer leur programme « No Rush ». Le Triton 11 bis rue du coq français 93260 Les Lilas Les Lilas Seine-St.-Denis

2021-07-10T20:30:00 2021-07-10T22:00:00

