Vendée

le mercredi 11 août à 18:00

Avec « Echappées belle », en 2012, la question centrale était : qu’est-ce que vieillir aujourd’hui ? Avec « Immortels », en 2016, la question centrale était : Qu’est-ce qu’être jeune aujourd’hui ? Avec « Qui-vive », 3ème volet de la trilogie, il est cette fois question d’explorer le parcours de vie d’une femme et d’un homme au cours de ces trente dernières années. Cela parlera d’amour, des liens tissés au fil des générations, et de l’Histoire telle qu’elle nous a traversé. Il s’agit d’une attention portée aux années qui passent, une ode à la joie d’être en vie, avec vents et marées.

Sur inscription

Théâtre de rue Esplanade de la Baritaudière – St Hilaire La Baritaudière, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez Saint-Hilaire-de-Riez Vendée

2021-08-11T18:00:00 2021-08-11T19:00:00

