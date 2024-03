Cie à demi mots – Règlement de conte PERSONNES Nantes, samedi 23 mars 2024.

Cie à demi mots – Règlement de conte théâtre de papier Samedi 23 mars, 16h00, 17h00 PERSONNES 5€ par enfant – goûter inclus / gratuit pour les accompagnant·es (réservation conseillée par tél, en direct uniquement – pas de message vocal)

Trois petites histoires de métamorphoses sans un mot, avec humour et espièglerie. Roselyne Chauviré transforme les feuilles en nuage et les princes en grenouilles. Un clin d’œil, un éternuement, le papier devient silhouette, la maison une ville. Entre agacement et gourmandise face à un monde à la fois réjouissant et décevant, la conteuse donne à voir des histoires de cœur, poétiques et décalées. Un spectacle à plusieurs degrés de lecture, pour toute la famille.Tout le monde y trouve son «conte».

–> enfants assis au sol et adultes au comptoire : prévoir son coussin !

PERSONNES 32 Rue de Coulmiers, 44000 Nantes