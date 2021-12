Cie À Demi-mot / Laurent Carudel : Un petit pas pour l’Homme ? – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé, 12 mars 2022, Rezé.

Théâtre musical – à partir de 8 ans.Un récit en musique pour dérouler le fil de notre évolution – des chasseurs cueilleurs à l’aventure spatiale – et questionner le rapport que nous entretenons à notre planète. Après « Cactus » et « La Rue sans tambour », le conteur, auteur et musicien Laurent Carudel poursuit une mise en dialogue féconde entre art du récit et musique. Boulversé par les grands effondrements et renouveaux que l’humanité va traverser, il a imaginé une « fresque presqu’historique et musicale ». À la fois drôle et touchante, cette nouvelle création interroge notre modèle de société. Tout avait pourtant bien commencé : une joyeuse bande, hommes, femmes et enfants avançant sur le chemin de l’évolution. Ils marchent avec cette sensation d’être connectés au reste du monde, unis par un destin commun depuis 7 millions d’années, jusqu’au moment où Francis demande : « on pourrait peut-être faire une p’tite pause ? » Le récit se déploie au son d’une variation de musique ancienne et de compositions personnelles où trois voix s’entremêlent, dont celle du contre-ténor Bruno le Levreur. Récit, chant, guitare, percussion, looper : Laurent CarudelChant (contre-ténor), percussion, jeu : Bruno Le LevreurViole de gambe, chant, guitare baroque, percussion, jeu : Julie DessaintDurée : 50 min.

