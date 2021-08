Loireauxence Espace Alexandre Gautier Loire-Atlantique, LOIREAUXENCE Cie 7 à dire “Pierre et le Loup” – jeune public Espace Alexandre Gautier Loireauxence Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

LOIREAUXENCE

Cie 7 à dire “Pierre et le Loup” – jeune public Espace Alexandre Gautier, 27 octobre 2021, Loireauxence. Cie 7 à dire “Pierre et le Loup” – jeune public

Espace Alexandre Gautier, le mercredi 27 octobre à 15:00

S’en suit une folle aventure pour Pierre, ses amis et son grand-père. La compagnie 7 à dire nous présente ici une nouvelle adaptation du conte musical à succès de S.Prokofiev, avec toujours cette charmante immersion, à la découverte des instruments du musique. Un moment à partager en famille, pour le plaisir des petits et des grands. Dès 4 ans / Durée 55 min

Tarif : 5 €

Pierre, jeune garçon, vit dans la campagne russe avec son grand-père. Un jour il laisse la porte de la maisonnette ouverte … mais attention, le loup peut surgir à tout instant. Espace Alexandre Gautier varades Loireauxence Varades Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T15:00:00 2021-10-27T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, LOIREAUXENCE Autres Lieu Espace Alexandre Gautier Adresse varades Ville Loireauxence lieuville Espace Alexandre Gautier Loireauxence