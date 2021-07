Saint-Jean-de-Monts Square Albert Pommier - St Jean Saint-Jean-de-Monts, Vendée Cie 3 secondes – L’Aviatrice Square Albert Pommier – St Jean Saint-Jean-de-Monts Catégories d’évènement: Saint-Jean-de-Monts

Cie 3 secondes – L'Aviatrice, 20 juillet 2021, Saint-Jean-de-Monts.

Square Albert Pommier – St Jean, le mardi 20 juillet à 21:30

Aujourd’hui est un grand jour pour Lola, elle va donner sa première conférence sur son arrière- grand-mère qu’elle aime tant, Andrienne Bolland, une aviatrice haute en couleur. Cependant 3 générations plus tard, Lola est très différente d’Adrienne. Plutôt effacée et un peu maladroite, c’est à travers la passion de son exposé illustré que, petit à petit, Adrienne prend vie devant nous… Elle voltige, tournoie, s’envole dans son tissu aérien qui se transforme en montagne, en nuages ou en ailes d’avion… L’Aviatrice, c’est un spectacle acrobatique, musical et conté, qui embarquera petits et grands à travers le temps et le vent.

