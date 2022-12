Cie 14:20 – La Veilleuse, Cabaret holographique Le CENTQUATRE – PARIS Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Cie 14:20 – La Veilleuse, Cabaret holographique Le CENTQUATRE – PARIS, 4 février 2023, Paris. Du samedi 04 février 2023 au samedi 11 février 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h00

dimanche

de 15h00 à 16h00

samedi

de 20h00 à 21h00

samedi

de 18h00 à 19h00

. payant De 8 € à 15 € Valentine Losseau et Raphaël Navarro, figures de proue de la magie nouvelle et artistes associé·es au CENTQUATRE-PARIS, présentent une nouvelle version de leur fantasmagorie où des artistes absents brillent par leur présence. Une expérience poétique. dans le cadre du Festival Les Singulier·es 2023 Des musiciennes renommées – Yael Naim, Rosemary Standley, Lou Doillon, la cheffe d’orchestre Laurence Equilbey -, le magicien Yann Frisch ou encore la danseuse Kaori Ito se succédent en un florilège rêvé. Troublant de réalisme, leur avatar de lumière déroute les lois physiques pour flirter avec le surnaturel, le temps d’un numéro. Cette proposition inédite interroge le sentiment mystérieux de la ‘’présence’’. La Veilleuse, c’est ainsi que l’on nomme la lampe laissée allumée dans les lieux de spectacle, à la fin de la représentation, lorsque ceux-ci sont clos. Inspiré par la fermeture des théâtres pendant les confinements, ce cabaret pour fantômes instille en nous le sentiment magique, cette sensation réelle de l’impossible. Après une version présentée dans son format plateau puis sous son un dôme géodésique en 2021, voici à nouveau le format plateau avec une distribution d’artistes-hologrammes augmentée. Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/la-veilleuse-saison2-cabaret-holographique.html 01 53 35 50 00 billetterie@104.fr https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=101880403066

DR Cie 14:20 – La Veilleuse, Cabaret holographique

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le CENTQUATRE - PARIS Adresse 5 rue Curial Ville Paris lieuville Le CENTQUATRE - PARIS Paris Departement Paris

Le CENTQUATRE - PARIS Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Cie 14:20 – La Veilleuse, Cabaret holographique Le CENTQUATRE – PARIS 2023-02-04 was last modified: by Cie 14:20 – La Veilleuse, Cabaret holographique Le CENTQUATRE – PARIS Le CENTQUATRE - PARIS 4 février 2023 Le CENTQUATRE - PARIS Paris Paris

Paris Paris