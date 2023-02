Nuit de la chouette à la cidrerie Cidrerie de Rozavern Telgruc-sur-Mer Catégories d’Évènement: Finistère

Telgruc-sur-Mer

Nuit de la chouette à la cidrerie Cidrerie de Rozavern, 4 mars 2023, Telgruc-sur-Mer. Nuit de la chouette à la cidrerie Samedi 4 mars, 20h00 Cidrerie de Rozavern

Libre et gratuit (sans inscriptions)! Prévoir vêtements et chaussures adaptées à la météo du moment, lampes de poches ou frontales.

Venez découvrir nos amies les chouettes lors d’une balade nocturne, puis poursuivez la découverte avec nous au coin du feu ! handicap moteur mi Cidrerie de Rozavern 64 Kerferman 29560 Telgruc sur mer Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne Hou hou!

Ce soir, la cidrerie passe en mode rapace nocturne !

Rejoignez-nous sur place, nous parlerons des différentes espèces qui peuplent nos campagnes, puis, après être allés à leur rencontre lors d’une balade nocturne familiale, nous pourrons approfondir nos connaissances au coin du feu : documentation, films, exposition et atelier de dissection de pelote de réjection au programme !

Tout ceci accompagné d’un petit verre de cidre et/ou de jus de pommes, bien entendu!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T20:00:00+01:00

2023-03-04T22:00:00+01:00 Cidrerie de ROzavern

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Telgruc-sur-Mer Autres Lieu Cidrerie de Rozavern Adresse 64 Kerferman 29560 Telgruc sur mer Ville Telgruc-sur-Mer Age maximum 99 lieuville Cidrerie de Rozavern Telgruc-sur-Mer Departement Finistère

Cidrerie de Rozavern Telgruc-sur-Mer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/telgruc-sur-mer/

Nuit de la chouette à la cidrerie Cidrerie de Rozavern 2023-03-04 was last modified: by Nuit de la chouette à la cidrerie Cidrerie de Rozavern Cidrerie de Rozavern 4 mars 2023 Cidrerie de Rozavern Telgruc-sur-Mer Telgruc-sur-Mer

Telgruc-sur-Mer Finistère