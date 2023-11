Webinaire IJ Box – Découverte des métiers CIDJ Paris Catégorie d’Évènement: Paris Webinaire IJ Box – Découverte des métiers CIDJ Paris, 7 décembre 2023, Paris. Webinaire IJ Box – Découverte des métiers Jeudi 7 décembre, 10h00 CIDJ Sur inscription Venez explorer les multiples entrées pour découvrir et faire découvrir les métiers, en atelier ou en entretien individuel. Ce webinaire est animé par Hendrike Schmidt, rédactrice en chef d’IJ box. Vous n’êtes pas disponible ? Inscrivez-vous pour recevoir le replay. CIDJ 4 place du Louvre, 75001 Paris Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfglJ7wiVfytJS7S0FLazrRR_FqmKXbLoidV4YwlqGm4z6wPQ/viewform »}] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfglJ7wiVfytJS7S0FLazrRR_FqmKXbLoidV4YwlqGm4z6wPQ/viewform Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T10:00:00+01:00 – 2023-12-07T11:00:00+01:00

Catégorie d'Évènement: Paris

Lieu
CIDJ
Adresse
4 place du Louvre, 75001 Paris
Ville
Paris

