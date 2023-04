Fête de l’Eté BOURDAINVILLE Place de la salle des fêtes Cideville Catégories d’évènement: CIDEVILLE

Fête de l’Eté BOURDAINVILLE Place de la salle des fêtes, 24 juin 2023, Cideville. Concert reggae, marché artisanal avec restauration (foodtruck).

Place de la salle des fêtes

Cideville 76760 Seine-Maritime Normandie



Reggae concert, craft market with foodtruck Concierto de reggae, mercado artesanal con foodtruck Reggae-Konzert, Kunsthandwerkermarkt mit Verpflegung (Foodtruck) Mise à jour le 2023-04-12 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville

