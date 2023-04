Fête de la musique CIDEVILLE Salle Voltaire Cideville Catégories d’Évènement: CIDEVILLE

Seine-Maritime

Fête de la musique CIDEVILLE Salle Voltaire, 20 juin 2023, Cideville. Concert du groupes les Caux Pains en Scène. Petite restauration sur place..

2023-06-20 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-20 . .

Salle Voltaire

Cideville 76570 Seine-Maritime Normandie



Concert of the group Caux Pains en Scène. Small catering on the spot. Concierto del grupo Caux Pains en Scène. Pequeño catering in situ. Konzert der Gruppe Les Caux Pains en Scène. Kleine Speisen und Getränke vor Ort. Mise à jour le 2023-04-12 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville

Détails Catégories d’Évènement: CIDEVILLE, Seine-Maritime Autres Lieu Salle Voltaire Adresse Salle Voltaire Ville Cideville Departement Seine-Maritime Lieu Ville Salle Voltaire Cideville

Salle Voltaire Cideville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cideville/

Fête de la musique CIDEVILLE Salle Voltaire 2023-06-20 was last modified: by Fête de la musique CIDEVILLE Salle Voltaire Salle Voltaire 20 juin 2023 Salle Voltaire Cideville

Cideville Seine-Maritime