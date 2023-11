Programme CERV : Session d’information sur l’appel à projets Daphné CIDEM Paris, 7 décembre 2023, Paris.

Programme CERV : Session d’information sur l’appel à projets Daphné Jeudi 7 décembre, 10h30 CIDEM

Le point de contact national du programme CERV organise une session d’information en ligne afin de présenter l’appel à projets Daphné

Durée : 2 heures.

Elle se déroulera en 3 parties:

Présentation de l’appel à projets

Jeu de questions-réponses

Mini-atelier projet

-> Vous inscrire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T10:30:00+01:00 – 2023-12-07T12:30:00+01:00

