Programme CERV : Session d’information générale CIDEM Paris Catégorie d’Évènement: Paris Programme CERV : Session d’information générale CIDEM Paris, 23 novembre 2023, Paris. Programme CERV : Session d’information générale Jeudi 23 novembre, 10h30 CIDEM Sur inscription Le point de contact national du programme CERV organise une session d’information en ligne afin de présenter le programme. Durée : 2 heures. Elle se déroulera en 3 parties: Présentation des volets

Jeu de questions-réponses

Mini-atelier projet CIDEM 167 boulevard de la Villette, Paris Paris 75010 Quartier Saint-Vincent-de-Paul Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEXM1rrzIqif83b3cNjMW31kTbba_4Wy-hX3F1-AZ9pYGG8g/viewform?usp=pp_url »}] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEXM1rrzIqif83b3cNjMW31kTbba_4Wy-hX3F1-AZ9pYGG8g/viewform?usp=pp_url Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T10:30:00+01:00 – 2023-11-23T12:30:00+01:00

2023-11-23T10:30:00+01:00 – 2023-11-23T12:30:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu CIDEM Adresse 167 boulevard de la Villette, Paris Ville Paris Lieu Ville CIDEM Paris latitude longitude 48.884134;2.365355

CIDEM Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/