Visite du Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine CICRP (Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine) Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Visite du Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine CICRP (Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine), 7 mars 2023, Marseille. Visite du Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine Mardi 7 mars, 10h00 CICRP (Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine)

Gratuit sur inscription

Une visite au CICRP pour découvrir le travail de restauration du tableau “L’Annonciation”, de Pierre Bainville, réalisé pour le maître autel de l’église Saint-Genest. CICRP (Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine) 21 Rue Guibal, 13003 Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “mailto:contact.aha@ville-martigues.fr”}] Présentation À l’occasion de la restauration du tableau de l’Annonciation (1692-1693), attribué à Pierre Bainville et réalisé pour le choeur de l’église Saint-Genest, le Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine ouvre ses portes afin de permettre au grand public de suivre le travail des restaurateurs sur cette oeuvre imposante classée au titre des Monuments Historiques. Informations pratiques Durée 2h

Inscription obligatoire au 04 42 49 03 30 ou à contact.aha@ville-martigues.fr

Rendez-vous devant le CICRP, 21 Rue Guibal, 13003 Marseille Localiser

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T10:00:00+01:00

2023-03-07T12:00:00+01:00 Visite du Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu CICRP (Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine) Adresse 21 Rue Guibal, 13003 Marseille 1er Arrondissement Ville Marseille lieuville CICRP (Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine) Marseille Departement Bouches-du-Rhône

CICRP (Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine) Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Visite du Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine CICRP (Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine) 2023-03-07 was last modified: by Visite du Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine CICRP (Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine) CICRP (Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine) 7 mars 2023 CICRP (Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine) Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône