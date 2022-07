Le carreau-mosaïque, une création vivaroise Cicp Patrimoine Vivarois Viviers Catégories d’évènement: Ardèche

Entrée libre

Présentation du carreau mosaïque, une technique née à Viviers au 19e siècle, qui s’est largement diffusée dans le monde. Cicp Patrimoine Vivarois 5 place honoré Flaugergues 07220 Viviers Viviers 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

075526245 http://www.cicp-viviers.com Exposition autour du carreau mosaïque aussi appelé carreau ciment, une création Vivaroise depuis 1880. Elle propose une explication de la technique de fabrication des carreaux, une présentation des outils nécessaires pour leur création (presses hydrauliques, diviseurs…) ainsi qu’une collection de carreaux et de catalogues.

2022-09-17

2022-09-18

