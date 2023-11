Spectacle-Bazar SOAMAD à Paris (75) CICP Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Spectacle-Bazar SOAMAD à Paris (75) Samedi 2 décembre, 16h00 CICP

SAVE THE DATE !

L’association So@Mad (Solidaires avec Madagascar, www.soamad.org)

vous invite à son SPECTACLE-BAZAR 2023

le samedi 2 décembre prochain à partir de 16 heures

au CICP (Centre international de culture populaire),

21-ter rue Voltaire 75011 Paris (Métro 9 « Rue des Boulets », Metro L9)

[ N.B. : So@Mad tient, depuis 20 ans, en son siège (le CICP) son Spectacle-Bazar annuel le premier samedi de décembre ! ]

So@Mad, fondée le 21/12/2002 et déclarée au Journal Officiel le 22/02/2003, se propose d’œuvrer au développement économique, social et culturel de Madagascar dans le respect des droits de l’Homme et celui de son environnement, pour l’amitié entre les peuples. Sur cette base et pour soutenir les initiatives engagées par les populations locales organisées qui cherchent par elles-mêmes des solutions alternatives au mal-développement, elle mène une action internationale indépendante :

• de prospection en vue de la mise en place d’accords d’assistance, d’échanges technologiques ou de partenariats de différents ordres ;

• d’études pluridisciplinaires aussi bien fondamentales qu’appliquées ;

• de communication multimédia et de valorisation. (Articles 1 et 2 des statuts)

–

–

CICP 21-ter rue Voltaire 75011 Paris Paris 75011 Quartier Sainte-Marguerite Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 86 62 68 60 »}] [{« link »: « http://www.soamad.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T16:00:00+01:00 – 2023-12-02T22:00:00+01:00

