Clôture de saison – Ciclic Animation « Lusitania « , en présence de David Doutel et Vasco sa, réalisateurs à Vendôme Ciclic Animation Vendôme, 6 juillet 2024, Vendôme.

Vendôme,Loir-et-Cher

Sur la route des vacances, faites escale au Portugal et visitez son fabuleux cinéma d’animation !.

Samedi 2024-07-06 20:30:00 fin : 2024-07-06 22:00:00. .

Ciclic Animation

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



On the way to your vacation destination, stop off in Portugal and visit its fabulous animated cinema!

De camino a su destino de vacaciones, haga escala en Portugal y visite su fabuloso cine de animación

Auf dem Weg in den Urlaub sollten Sie einen Zwischenstopp in Portugal einlegen und das fabelhafte Animationskino besuchen!

Mise à jour le 2023-10-27 par OT de Vendome – Territoires Vendomois