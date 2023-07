Visite libre des ateliers Ciclic – Animation Vendôme Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Vendôme Visite libre des ateliers Ciclic – Animation Vendôme, 16 septembre 2023, Vendôme. Visite libre des ateliers 16 et 17 septembre Ciclic – Animation Visite libre de l’exposition permanente et des espaces de travail des artistes en résidence. Ciclic – Animation 3 allée de Yorktown, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 47 56 08 08 https://animation.ciclic.fr/ Dans l’objectif d’accompagner les films à toutes les étapes de leur fabrication, Ciclic a créé une résidence de tournage de films d’animation destinée aux réalisateurs français et internationaux. Après quinze années d’existence, Ciclic Animation a déménagé en 2015 pour s’installer dans l’écurie nord du quartier Rochambeau à Vendôme (Loir-et-Cher). C’est un véritable équipement culturel dédié au cinéma d’animation inédit en France puisqu’il combine l’accueil en résidence des professionnels du cinéma d’animation et une programmation organisée en saison culturelle pour le public vendômois. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

