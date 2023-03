Matinale – Comment financer la croissance de ma start-up ? CIC Lyonnaise de Banque Lyon Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Matinale – Comment financer la croissance de ma start-up ? CIC Lyonnaise de Banque, 6 avril 2023, Lyon. Matinale – Comment financer la croissance de ma start-up ? Jeudi 6 avril, 09h00 CIC Lyonnaise de Banque Gratuit sur inscription Startups, scaleups, vous cherchez à financer votre développement ?

Dans le cadre du dispositif French Tech Central, nos experts : – Aurore Schilte, de la Banque de France – Maude Boulanger et Yann Gozlan, du CIC Lyonnaise de Banque – Philippe Koch, de BPIfrance aborderont les clés de réussite du financement d’une start-up. Une start-up sera également présente pour témoigner de son expérience de financement. Déroulé de la matinée : 8H45 – Accueil 9h00 – Début du workshop 9h30 – Questions/Réponses 10h – Réseautage CIC Lyonnaise de Banque 8 rue de la République, 69001 Lyon Lyon 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-comment-financer-la-croissance-de-ma-start-up-519682703957 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

