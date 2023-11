Suzan Samanci, Karelle Ménine CIC (centre d’intégration culturelle de la Croix-Rouge) Genève, 25 novembre 2023, Genève.

Suzan Samanci, Karelle Ménine Samedi 25 novembre, 15h00 CIC (centre d’intégration culturelle de la Croix-Rouge) Entrée libre

Dans le cadre du programme Écrire encore, l’écrivaine kurde Suzan Samanci forme un duo avec l’auteure genevoise Karelle Ménine. Depuis 2022, elles s’échangent des lettres. Elles liront des extraits de cette correspondance littéraire et intime, et parleront d’écriture en exil, de résistance, de l’ici et l’ailleurs.

Le projet Écrire encore met en lien des auteur·es en exil avec la scène littéraire suisse pour qu’ils ou elles puissent être lu·es et entendu·es. Des binômes sont formés entre auteur·e réfugié·e et écrivain·e suisse, qui se rencontrent et échangent autour de l’écriture.

CIC (centre d'intégration culturelle de la Croix-Rouge) Rue de Carouge 50, 1205 Genève Genève 1205 Plainpalais Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00

Suzan Samanci, Karelle Ménine