Spectacle Papogorri Tour de Bordagain Ciboure, 20 décembre 2023T 10:30, Ciboure

Un voyage sensoriel et initiatique au coeur de la nature.

Mercredi 20 décembre, 10h30

https://billetterie-ciboure.mapado.com/event/289579-papogorri-ikusgarria

https://billetterie-ciboure.mapado.com/event/289579-papogorri-ikusgarria Au beau milieu d’une forêt, on entend le chant d’un oiseau… très en colère !

Au beau milieu d'une forêt, on entend le chant d'un oiseau… très en colère !

Quelqu'un vient de pondre un énorme oeuf dans le nid de Papogorri. Il part alors sur le chemin de la forêt pour retrouver l'auteur des faits. Il rencontrera ses voisins les plus proches… Trouvera-t-il le coupable ?

Tour de Bordagain
rue de la tour,64500 Ciboure
Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques

