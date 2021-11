Spectacle “Pitchoun Ethik” de la compagnie Ezech Le Floc’h Salle paroissiale, 19 décembre 2021 17:30, Ciboure.

Dimanche 19 décembre, 17h30 Sur place Gratuit sur réservation animations@mairiedeciboure.com, 0610754561, https://www.billetweb.fr/spectacle-pitchoun-ethik-de-la-compagnie-ezech-le-floc-h

Didier, le bougon, veut expliquer sérieusement à nos tout-petits la politesse en utilisant les célèbres “Mots Magiques”. Mais l’espiègle Mayumi et son lapin-marionnette Martin, comptent bien démontrer qu’on peut jouer et apprendre tout en même temps. Bonjour, S’il te plait, Merci et Pardon sont alors les départs d’aventures rocambolesques.

Durée : entre 30 et 45 minutes

Public : Tout public

Tarifs : Gratuit sur réservation et présentation d’un passe sanitaire valide (+ de 12 ans)

Didier murrukutunak gure haur ttipienei kortesia azaldu nahi die, serioski, “hitz magiko” famatuak baliatuz. Baina Mayumi kokina eta Martin untxi-txotxongiloa deliberatuak dira frogatzera ikasi eta jostatu, biak batean egin daitezkela. Haiekin, Egun on, Otoi, Milesker eta Barka abentura gorabeheratsu eta irrigarrietarako abiapuntu bilakatzen dira.

Iraupena : 30-45 minutu

Publikoa : Denentzat

Prezioa : Dohainik, erreserbatze eta osasun pasa (12 urte eta +) beharrezkoak

Salle paroissiale 31 rue pocalette, 64500 ciboure 64500 Ciboure Pyrénées-Atlantiques

dimanche 19 décembre – 17h30 à 18h10