* Tarif plein ** Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, étudiants et intermittents du spectacle

Une très belle proposition théâtrale qui aborde la question du genre avec délicatesse et intelligence.

Julian est propriétaire d’un magasin de jouets. Il prépare un cadeau très spécial pour Ane qui aura 8 ans dans quelques jours : une poupée fabriquée sur mesure. Ane, Julian et la poupée vont faire un merveilleux voyage à la recherche de l’étoile magique. Ce voyage va finir par devenir le moyen de renouer la relation quelque peu distendue entre Ane et son père, Jon.

Spectacle Lur de Xake Produkzioak Salle paroissiale

2022-02-23

Ciboure Pyrénées-Atlantiques

