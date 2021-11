Ciboure Salle paroissiale Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Spectacle “Kutxetan Ibilki” Ikuskizuna Salle paroissiale Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Spectacle “Kutxetan Ibilki” Ikuskizuna Salle paroissiale, 23 novembre 2021 18:30, Ciboure. Mardi 23 novembre, 18h30 Sur place Gratuit sur réservation https://www.billetweb.fr/kutxetan-ibilki-nanoua La Ville de Ciboure participe en 2021 à la saison de la langue basque, du 19 novembre au 3 décembre 2021. Ez-ohiko objektu andana bat laguntzat harturik (zapata xahar bat, identifikatu gabeko botoinak, hitz abenturazalez beteriko ontzi bat…), “bi jokalari jostalariek gure irudimenaren oihanean zehar ibilaldi baten egitera gonbidatzen gaituzte.”.

Zentzu eta sentipenez beteriko haurrentzako liburu batzuek libroki inspiraturik, ikuskizun honek beldurraren paretak killikatzen ditu, bai bestearekiko bai naturarekiko dugun harremana galdezkatuz. Bakoitzaren izaera berezia oztopo eta mugarik gabe begiratzera ekartzen gaituen abentura poetiko bat. Hurbiletik partekatzeko, edozoin adinetan. Iraupena : 40 minutu

Publikoa : 6 urtetik aitzina

Prezioa : Dohainik, erreserbatze eta osasun pasa (12 urte eta +) beharrezkoak ———————————————————————————————– En compagnie d’une ribambelle d’objets extra-ordinaires, une joueuse enjouée nous emmène en promenade dans la forêt de nos imaginaires. Elle raconte et rencontre des êtres singuliers. Chacun va à sa manière sortir de sa boîte et se frayer de nouveaux chemins pour cueillir l’audace, la liberté, et rencontrer l’altérité.

Librement inspirée d’albums jeunesse aussi sensibles que sensés, cette création souffle sur les murs de la frousse, et interroge autant notre relation à l’autre que notre relation à la Nature. Une aventure poétique qui nous invite à un regard sans frontières sur nos Natures singulières. Durée : 40 minutes

Public : A partir de 6 ans

Tarifs : Gratuit sur réservation et présentation d’un passe sanitaire valide (+ de 12 ans) Salle paroissiale 31 rue pocalette, 64500 ciboure 64500 Ciboure Pyrénées-Atlantiques mardi 23 novembre – 18h30 à 19h10

