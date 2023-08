C’est Noël à Ciboure Ciboure, 7 décembre 2023, Ciboure.

Pour la 3ème édition des festivités de fin d’année, nous vous proposons de (re) plonger en enfance, de (re)trouver votre esprit espiègle de bambin, de (re)nouer avec vos jeux d’antan. Et tout simplement :

de lâcher prise et de vous laisser porter par la poésie, la drôlerie et la féérie des spectacles, ateliers et autres surprises que nous vous concoctons !

Cirque, théâtre d’objets, contes et ateliers créatifs seront au programme de la quinzaine dédiée aux fêtes de fin d’année à Ciboure !

Programme complet à découvrir prochainement..

2023-12-07 fin : 2023-12-22 . EUR.

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For the 3rd edition of our end-of-year festivities, we invite you to (re)immerse yourself in childhood, to (re)find your mischievous toddler spirit, to (re)connect with your games of yesteryear. And quite simply :

let go and let yourself be carried away by the poetry, fun and enchantment of the shows, workshops and other surprises we have in store for you!

Circus, object theater, storytelling and creative workshops will be on the program for the fortnight dedicated to the end-of-year festivities in Ciboure!

Full program coming soon.

Para la 3ª edición de las fiestas de fin de año, le invitamos a (re)sumergirse en la infancia, a (re)encontrar su espíritu de niño travieso, a (re)conectar con sus juegos de antaño. Y, sencillamente:

déjate llevar por la poesía, el humor y el encanto de los espectáculos, talleres y demás sorpresas que te tenemos preparadas

Circo, teatro de objetos, cuentacuentos y talleres creativos formarán parte del programa de los quince días dedicados a las fiestas en Ciboure

Próximamente el programa completo.

Ausgabe der Feierlichkeiten zum Jahresende schlagen wir Ihnen vor, (wieder) in Ihre Kindheit einzutauchen, (wieder) Ihren verspielten Kleinkindgeist zu finden, (wieder) mit den Spielen von damals zu knüpfen. Und einfach nur :

loszulassen und sich von der Poesie, der Komik und dem Zauber der Aufführungen, Workshops und anderen Überraschungen, die wir für Sie zusammenstellen, tragen zu lassen!

Zirkus, Objekttheater, Märchen und kreative Workshops stehen auf dem Programm der zwei Wochen, die in Ciboure den Feierlichkeiten zum Jahresende gewidmet sind!

Das vollständige Programm finden Sie in Kürze.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme Pays Basque