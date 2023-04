Marché des créateurs Place Général Dominique Lannes, 16 août 2023, Ciboure.

Les marchés de créateurs de Ciboure font leur grand retour sur la place Lannes. Nos fidèles créateurs et de nouveaux venus sont fins prêts pour vous proposer, des idées cadeaux ou tout simplement pour se faire plaisir : bijoux, maroquinerie, objets déco, cosmétiques et bien d’autres créations encore ! Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les budgets !.

2023-08-16 à ; fin : 2023-08-16 13:00:00. .

Place Général Dominique Lannes

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Ciboure?s designer markets are back on the Place Lannes. Our faithful creators and newcomers are ready to offer you gift ideas or simply to please yourself: jewelry, leather goods, decorative objects, cosmetics and many other creations! There will be something for all tastes and budgets!

Vuelven los mercadillos de diseñadores de Ciboure a la plaza Lannes. Nuestros fieles diseñadores y los recién llegados están dispuestos a ofrecerle ideas para regalar o simplemente para darse un capricho: joyas, marroquinería, objetos de decoración, cosméticos y muchas otras creaciones Habrá para todos los gustos y bolsillos

Die Designermärkte von Ciboure sind wieder auf dem Place Lannes zu finden. Unsere treuen und neuen Designer stehen bereit, um Ihnen Geschenkideen anzubieten oder einfach nur, um sich selbst eine Freude zu machen: Schmuck, Lederwaren, Dekoartikel, Kosmetika und viele andere Kreationen! Es wird für jeden Geschmack und jedes Budget etwas dabei sein!

Mise à jour le 2023-03-31 par Office de Tourisme Pays Basque