Sortie nature : Histoire(s) d’un grain de sable Ciboure, 18 juillet 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Des plages pour bronzer, des plages pour surfer mais d’ou vient ce sable? Pourquoi les plages s’érodent? Comment et pourquoi les plages changent avec les saisons? Parlons de l’histoire de ce matériel rarement regardé de près!

L’étude de cette question en famille avec un équipement très simple s’avère très ludique.

Places limitées à 15, à partir de 8 ans (les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents).

Inscription obligatoire. Le lieu de RDV sera précisé à l’inscription..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 12:00:00. .

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Beaches for sunbathing, beaches for surfing, but where does this sand come from? Why do beaches erode? How and why do beaches change with the seasons? Let’s talk about the history of this rarely examined material!

Exploring this question with the whole family, using very simple equipment, is great fun.

Places limited to 15, ages 8 and up (children remain the responsibility of their parents).

Registration required. Meeting point will be specified on registration.

Playas para tomar el sol, playas para hacer surf, pero ¿de dónde viene esa arena? ¿Por qué se erosionan las playas? ¿Cómo y por qué cambian las playas con las estaciones? Hablemos de la historia de este material tan poco estudiado

Explorar esta cuestión en familia con un material muy sencillo es muy divertido.

Plazas limitadas a 15 niños a partir de 8 años (los niños son responsabilidad de sus padres).

Inscripción obligatoria. El punto de encuentro se precisará en el momento de la inscripción.

Strände zum Sonnenbaden, Strände zum Surfen, aber woher kommt der Sand? Warum erodieren die Strände? Wie und warum verändern sich die Strände mit den Jahreszeiten? Lassen Sie uns über die Geschichte dieses Materials sprechen, das selten aus der Nähe betrachtet wird!

Die Untersuchung dieser Frage mit der ganzen Familie und einer sehr einfachen Ausrüstung macht viel Spaß.

Begrenzte Teilnehmerzahl: 15 Personen ab 8 Jahren (Kinder bleiben unter der Verantwortung ihrer Eltern).

Eine Anmeldung ist erforderlich. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme Pays Basque