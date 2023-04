Grillades et chants basques Mur à gauche Ciboure Catégories d’Évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

Grillades et chants basques Mur à gauche, 14 juillet 2023, Ciboure. Grillades, buvette, chants basques, sous le chapiteau derrière le fronton mur à gauche de Socoa..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 . EUR.

Mur à gauche Socoa

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Grills, refreshments, Basque songs, under the tent behind the wall fronton left Socoa. Parrilladas, refrescos, canciones vascas, bajo la carpa situada detrás del frontón a la izquierda de Socoa. Grillen, Getränkestand, baskische Lieder, unter dem Zelt hinter der Frontonmauer links von Socoa. Mise à jour le 2023-03-20 par Office de Tourisme Pays Basque

Détails Catégories d’Évènement: Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mur à gauche Adresse Mur à gauche Socoa Ville Ciboure Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Mur à gauche Ciboure

Mur à gauche Ciboure Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ciboure/

Grillades et chants basques Mur à gauche 2023-07-14 was last modified: by Grillades et chants basques Mur à gauche Mur à gauche 14 juillet 2023 Mur à gauche Ciboure

Ciboure Pyrénées-Atlantiques