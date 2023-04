Marché de produits régionaux Place Camille Jullian, 2 juillet 2023, Ciboure.

Tous les dimanches de 8h00 à 13h00, de nombreux producteurs sont présents pour le plus grand plaisir de nos papilles et de nos yeux….Place Camille Jullian et place Lannes.

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 13:00:00. .

Place Camille Jullian

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Every Sunday from 8:00 am to 1:00 pm, many producers are present for the greatest pleasure of our taste buds and our eyes ….Place Camille Jullian and place Lannes

Todos los domingos, de 8:00 a 13:00, muchos productores están presentes para el mayor placer de nuestras papilas y nuestros ojos….Place Camille Jullian y place Lannes

Jeden Sonntag von 8.00 bis 13.00 Uhr sind zahlreiche Produzenten anwesend, um unseren Gaumen und unsere Augen zu erfreuen….Place Camille Jullian und Place Lannes

Mise à jour le 2022-10-10 par Office de Tourisme Pays Basque