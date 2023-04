Visite Pays d’Art et d’Histoire : « Ciboure et la villa Leihorra » 5, place Camille Jullian, 21 juin 2023, Ciboure.

Le centre-ville de Ciboure regorge de secrets. Derrière son identité basque forte se cachent une histoire et de nombreuses traditions que nous découvrirons au fil des rues et de l’architecture rencontrée, avec notamment la découverte des jardins et du patio de la Villa Leihorra, fleuron de l’art déco.

Rendez-vous devant le bureau d’accueil de Ciboure 10 min avant le départ de la visite. Durée : 2h. Réservation obligatoire..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 12:00:00. EUR.

5, place Camille Jullian

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The city center of Ciboure is full of secrets. Behind its strong Basque identity lies a history and many traditions that we will discover along the streets and in the architecture we encounter, including the discovery of the gardens and the patio of Villa Leihorra, a jewel of art deco.

Meeting point in front of the Ciboure reception desk 10 minutes before the tour starts. Duration: 2 hours. Reservation required.

El centro de Ciboure está lleno de secretos. Detrás de su fuerte identidad vasca se esconde una historia y muchas tradiciones que descubriremos a lo largo de las calles y en la arquitectura que encontremos, incluidos los jardines y el patio de Villa Leihorra, una joya del art déco.

Presentación en la recepción de Ciboure 10 minutos antes del comienzo de la visita. Duración: 2 horas. Reserva obligatoria.

Das Stadtzentrum von Ciboure steckt voller Geheimnisse. Hinter seiner starken baskischen Identität verbergen sich eine Geschichte und zahlreiche Traditionen, die wir im Verlauf der Straßen und der angetroffenen Architektur entdecken werden, wobei wir insbesondere die Gärten und den Innenhof der Villa Leihorra, ein Prunkstück des Art déco, kennenlernen werden.

Treffpunkt vor dem Empfangsbüro in Ciboure 10 min vor Beginn der Führung. Dauer: 2 Stunden. Reservierung erforderlich.

