Festival Xaltaian best !! 3ème édition Fronton municipal, 10 juin 2023, Ciboure.

Le festival de musique Xaltaian Best est né en 2021 à Ciboure: 3 ans que le festival met à l’honneur des talents musicaux du territoire, 3 ans que les Cibouriens et Cibouriennes se rassemblent autour de musiques d’ici et d’ ailleurs dans les quartiers de la ville, 3 ans que Xaltaian Best fait bouger Ciboure!

Samedi, direction le fronton municipal pour une soirée aux accents anglais et basque: Kraft à 19h30, Homky tonky 21h00 ouvriront la soirée avant de laisser place au mythique groupe originaire de Gernika Gatibu 22h30, la soirée se clôturera sur les rythmes effrénés de DJ Itzaletan Sua 00h30.

Toujours gratuit et populaire, le Xaltaian Best poursuit sa route dans les rues de Ciboure, pour partager avec les habitants des moments collectifs et festifs!.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 02:00:00. .

Fronton municipal

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The music festival Xaltaian Best was born in 2021 in Ciboure: 3 years that the festival honors musical talents of the territory, 3 years that the Cibouriens and Cibouriennes gather around music from here and elsewhere in the neighborhoods of the city, 3 years that Xaltaian Best makes Ciboure move!

On Saturday, the municipal fronton will be the venue for an evening with English and Basque accents: Kraft at 7:30 pm, Homky tonky at 9 pm will open the evening before giving way to the mythical group from Gernika Gatibu at 10:30 pm, the evening will close with the frantic rhythms of DJ Itzaletan Sua at 12:30 am.

Always free and popular, the Xaltaian Best continues its route in the streets of Ciboure, to share with the inhabitants collective and festive moments!

El festival de música Xaltaian Best nació en 2021 en Ciboure: 3 años en los que el festival rinde homenaje al talento musical local, 3 años en los que los cibourianos se reúnen en torno a la música de aquí y de otros barrios de la ciudad, ¡3 años en los que Xaltaian Best hace que Ciboure se mueva!

El sábado, el frontón municipal acogerá una velada con acento inglés y vasco: Kraft a las 19.30 h, Homky Tonky a las 21 h abrirán la velada antes de dar paso al mítico grupo de Gernika, Gatibu, a las 22.30 h, y la velada se cerrará con los ritmos frenéticos de DJ Itzaletan Sua a las 12.30 h.

Siempre gratuito y popular, el Xaltaian Best continúa su recorrido por las calles de Ciboure, ¡para compartir momentos colectivos y festivos con los habitantes!

Das Musikfestival Xaltaian Best wurde 2021 in Ciboure ins Leben gerufen: 3 Jahre, in denen das Festival musikalische Talente aus der Region ehrt, 3 Jahre, in denen die Cibourianer und Cibourianerinnen in den Stadtvierteln zusammenkommen, um Musik von hier und anderswo zu hören, 3 Jahre, in denen Xaltaian Best Ciboure zum Beben bringt!

Am Samstag geht es in den Fronton Municipal für einen Abend mit englischen und baskischen Akzenten: Kraft um 19:30 Uhr und Homky Tonky um 21:00 Uhr eröffnen den Abend, bevor die legendäre Band Gatibu aus Gernika um 22:30 Uhr auftritt und der Abend mit den zügellosen Rhythmen von DJ Itzaletan Sua um 00:30 Uhr ausklingt.

Das Xaltaian Best ist immer kostenlos und beliebt und setzt seine Reise durch die Straßen von Ciboure fort, um mit den Einwohnern gemeinsame und festliche Momente zu teilen!

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque