Tournoi de pala, Socoa. Chemin des blocs, 5 juin 2023, Ciboure.

Tournoi de pala : une partie à 18h et à 19h.

2023-06-05 à ; fin : 2023-08-26 . .

Chemin des blocs Fronton de Socoa

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Pala tournament: one game at 6pm and one at 7pm

Torneo de Pala: un partido a las 18.00 horas y otro a las 19.00 horas

Pala-Turnier: ein Spiel um 18 Uhr und um 19 Uhr

