Fêtes de Socoa Devant les restaurants, 3 juin 2023, Ciboure.

Nombreuses animations sur la place devant les restaurants. Tournoi de mus le dimanche.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-04 . .

Devant les restaurants

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Many animations on the square in front of the restaurants. Mus tournament on Sunday

Numerosas animaciones en la plaza frente a los restaurantes. Torneo de mus el domingo

Zahlreiche Animationen auf dem Platz vor den Restaurants. Mus-Turnier am Sonntag

Mise à jour le 2023-04-27 par Office de Tourisme Pays Basque