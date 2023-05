Battle de breakdance international Chemin des Barthes, 28 mai 2023, Ciboure.

Venez assister à la plus grande compétition de Breakdance au pays basque.La quatrième éditions de l’Ultimate Battle.Salle polyvalente de Ciboure..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 . .

Chemin des Barthes Espace polyvalent

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come to attend the largest competition of Breakdance in the Basque Country.the fourth editions of the Ultimate Battle.Salle polyvalente de Ciboure.

Ven a ver la mayor competición de Breakdance del País Vasco, la cuarta edición de la Ultimate Battle.

Erleben Sie den größten Breakdance-Wettbewerb im Baskenland, die vierte Ausgabe des Ultimate Battle, in der Mehrzweckhalle von Ciboure.

Mise à jour le 2023-05-10 par Office de Tourisme Pays Basque