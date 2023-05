Des voitures et la mer – Autoak eta Itsasoa 12 quai Pascal Elissalt, 21 mai 2023, Ciboure.

Deux volets à cet évènement :

Une exposition de véhicules de collection et des baptêmes à bord de voitures de prestige, de 10H00 à 18H00, sur le parking de la Coopérative maritime La Basquaise.

Un repas préparé par les femmes d’UHAINA merlu Koskera avec des produits de la mer et servi à la salle Saint Vincent à Ciboure.Réservation 06.60.19.96.70 ou au 06.63.04.02.98

Les bénéfices de cette journée sont attribués à UHAINA, pour son rôle de soutien aux familles de marins en difficulté..

2023-05-21 à ; fin : 2023-05-21 18:00:00. .

12 quai Pascal Elissalt Parking de la coopérative maritime

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Two parts to this event:

An exhibition of vintage vehicles and baptisms on board of prestigious cars, from 10H00 to 18H00, on the parking lot of the Cooperative maritime La Basquaise.

A meal prepared by the women of UHAINA merlu Koskera with sea products and served at the Saint Vincent room in Ciboure. Reservation 06.60.19.96.70 or 06.63.04.02.98

The benefits of this day are attributed to UHAINA, for its role of support to the families of sailors in difficulty.

Este evento tiene dos componentes:

Una exposición de vehículos de época y bautizos a bordo de coches de prestigio, de 10:00 a 18:00, en el aparcamiento de la Coopérative maritime La Basquaise.

Una comida preparada por las mujeres de UHAINA merlu Koskera a base de marisco y servida en la sala Saint Vincent de Ciboure. Reserva 06.60.19.96.70 o 06.63.04.02.98

Los beneficios de este día se atribuyen a la UHAINA, por su papel de apoyo a las familias de los marinos en dificultad.

Diese Veranstaltung besteht aus zwei Teilen:

Eine Ausstellung von Oldtimern und Taufen in prestigeträchtigen Fahrzeugen von 10 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz der Seefahrtsgenossenschaft La Basquaise.

Ein Essen, das von den Frauen von UHAINA merlu Koskera mit Meeresprodukten zubereitet und im Saal Saint Vincent in Ciboure serviert wird.Reservierung 06.60.19.96.70 oder 06.63.04.02.98

Der Erlös dieses Tages wird UHAINA für seine Rolle bei der Unterstützung von Familien von Seeleuten in Not zugewiesen.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque