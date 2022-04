La balade de Kaskarot Plage de Socoa Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

La balade de Kaskarot Plage de Socoa, 20 avril 2022 14:00, Ciboure. Mercredi 20 avril, 14h00 Sur place entrée libre https://mairie-ciboure.fr/balade-kaskarot-2022/ Les 13 et 20 avril, rendez-vous à Ciboure pour la deuxième édition de la balade de Kaskarot !

Jeux et énigmes jalonnent le chemin, avec une récompense à la clé pour les jeunes aventuriers.

 Les 13 et 20 avril, rendez-vous à Ciboure pour la deuxième édition de la balade de Kaskarot ! Cette année, départ de la plage de Socoa entre 14h et 16h30 pour redécouvrir le quartier en famille, de façon ludique !

 RDV à la plage de Socoa (Untxin), à côté du poste de secours.

 Gratuit, inscription sur place. Plage de Socoa rue hiriart; 64500 Ciboure 64500 Ciboure Pyrénées-Atlantiques mercredi 20 avril – 14h00 à 16h30

Détails Heure : 14:00 - 16:30 Catégories d’évènement: Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Plage de Socoa Adresse rue hiriart; 64500 Ciboure Ville Ciboure Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville Plage de Socoa Ciboure Departement Pyrénées-Atlantiques

Ciboure Pyrénées-Atlantiques