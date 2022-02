Marchés des créateurs Place Lannes Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

Marchés des créateurs Place Lannes, 21 avril 2022 16:00, Ciboure. Jeudi 21 avril, 16h00 Sur place gratuit 0610754561, animations@mairiedeciboure.com Exposition et vente de créations artisanales Créateurs artisans, créateurs vous attendent sur la place Lannes et sont fiers de vous présenter leurs créations, réalisées dans leurs ateliers.

Bijoux, textiles, cosmétiques, objet de décoration, objet 0 déchet… Place Lannes Quai Maurice Ravel,64500 Ciboure 64500 Ciboure Pyrénées-Atlantiques jeudi 21 avril – 16h00 à 20h30

Détails Heure : 16:00 - 20:30 Catégories d’évènement: Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Place Lannes Adresse Quai Maurice Ravel,64500 Ciboure Ville Ciboure lieuville Place Lannes Ciboure Departement Pyrénées-Atlantiques

Place Lannes Ciboure Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ciboure/

Marchés des créateurs Place Lannes 2022-04-21 was last modified: by Marchés des créateurs Place Lannes Place Lannes 21 avril 2022 16:00 Ciboure Place Lannes Ciboure

Ciboure Pyrénées-Atlantiques