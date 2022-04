Marchés de créateurs Place Lannes Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Marchés de créateurs Place Lannes, 21 avril 2022 16:00, Ciboure. Jeudi 21 avril, 16h00 Sur place entrée libre https://mairie-ciboure.fr/ RDV Place Lannes les 21 et 28 avril et le 26 mai, de 16h à 20h30 avec de nouveaux exposants : produits 0 déchets, déco, bijoux, maroquinerie ! Les marchés de créateurs reprennent à Ciboure ! Très appréciés et attendus des Cibouriens, les marchés de créateurs locaux reprennent dès le mois d’avril !

RDV Place Lannes les 21 et 28 avril et le 26 mai, de 16h à 20h30 avec de nouveaux exposants : produits 0 déchets, déco, bijoux, maroquinerie !

Place Lannes quai Maurice Ravel,64500 64500 Ciboure Pyrénées-Atlantiques

jeudi 21 avril – 16h00 à 20h30

