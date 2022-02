Ciboure Durable / Ziburu Iraunkor Place Lannes Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

Ciboure Durable / Ziburu Iraunkor Place Lannes, 13 mars 2022 09:00, Ciboure. Dimanche 13 mars, 09h00 Sur place gratuit 0610754561, animations@mairiedeciboure.com Stands et des ateliers ludiques et pédagogiques.

Venez découvrir comment consommer autrement. Ciboure Durable / Ziburu Iraunkor Dimanche 13 mars 2022, le marché dominical de Ciboure s’étend et accueille de nouveaux stands.

Nous vous proposons des stands et des ateliers ludiques et pédagogiques.

Venez découvrir comment consommer autrement. Place Lannes Quai Maurice Ravel,64500 Ciboure 64500 Ciboure Pyrénées-Atlantiques dimanche 13 mars – 09h00 à 13h00

Détails Heure : 09:00 - 13:00 Catégories d’évènement: Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Place Lannes Adresse Quai Maurice Ravel,64500 Ciboure Ville Ciboure lieuville Place Lannes Ciboure Departement Pyrénées-Atlantiques

Place Lannes Ciboure Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ciboure/

Ciboure Durable / Ziburu Iraunkor Place Lannes 2022-03-13 was last modified: by Ciboure Durable / Ziburu Iraunkor Place Lannes Place Lannes 13 mars 2022 09:00 Ciboure Place Lannes Ciboure

Ciboure Pyrénées-Atlantiques