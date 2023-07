Marchés de créateurs Place Lannes 64500 Ciboure Ciboure, 13 juillet 2023 16:00, Ciboure.

Les marchés de créateurs de Ciboure font leur grand retour sur la place Lannes. Nos fidèles créateurs et de nouveaux venus sont fins prêts pour vous proposer, des idées cadeaux ou tout simplement pour se faire plaisir : bijoux, maroquinerie, objets déco, cosmétiques et bien d’autres créations encore ! Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les budgets !

