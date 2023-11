Spectacle Phare Ouest Place Lannes Ciboure Catégories d’Évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques Spectacle Phare Ouest Place Lannes Ciboure, 17 décembre 2023T 18:00, Ciboure. Spectacle Phare Ouest Place Lannes Ciboure Dimanche 17 décembre, 18h00 Parade lumineuse et féérique Dimanche 17 décembre, 18h00 1 L’équipage de Phare Ouest nous propose un voyage magique et

fantastique.

Guidés par un capitaine audacieux à la barre d’un vaisseau de lumière, des

personnages oniriques nous entraînent en musique dans les rues de Ciboure.

Place Lannes
Quai Maurice Ravel, 64500 Ciboure
Dimanche 17 décembre, 18h00

