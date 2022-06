Marché des créateurs Place Koxe Arbiza Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

Marché des créateurs

Nous vous attendons nombreux tous les mercredis dès 16h sur la place Koxe arbiza et le long de l'untxin pour découvrir les créations de nos partenaires.Il y en aura pour tous les goûts !

Place Koxe Arbiza rue Kattalin aguirre, 64500 Ciboure

mercredi 6 juillet – 16h00 à 20h30

mercredi 13 juillet – 16h00 à 20h30

mercredi 20 juillet – 16h00 à 20h30

mercredi 27 juillet – 16h00 à 20h30

mercredi 3 août – 16h00 à 20h30

mercredi 10 août – 16h00 à 20h30

mercredi 17 août – 16h00 à 20h30

mercredi 24 août – 16h00 à 20h30

