Pyrénées-Atlantiques

Jeu de piste littéraire Place Koxe Arbiza, 19 juillet 2022 15:00, Ciboure. Mardi 19 juillet, 15h00 Sur place Gratuit animations@mairiedeciboure.com, 0610754561

Enfilez votre casquette de détective et enquêtez sur des mystères inspirés de livres jeunesse ! Enfilez votre casquette de détective et enquêtez sur des mystères inspirés de livres jeunesse !

Mais qui a bien pu voler la galette et le petit pot de beurre de la mère-grand du Petit Chaperon Rouge ? Et comment retrouver la chaussure de Cendrillon ? Les personnages de contes vous donnent la mission de les aider à résoudre le mystère ! Place Koxe Arbiza rue Kattalin aguirre, 64500 Ciboure 64500 Ciboure Ciboure Pyrénées-Atlantiques mardi 19 juillet – 15h00 à 19h00

