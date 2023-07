Repas Terre& Mer Place de Fronton ciboure Ciboure, 21 juillet 2023 19:00, Ciboure.

En partenariat avec Idoki et l'association Pleine mer. Composez votre assiette au gré de vos envies auprès de producteurs et pêcheurs locaux. Vendredi 21 juillet, 19h00

En partenariat avec Idoki et l’association Pleine mer. Composez votre assiette au gré de vos envies auprès de producteurs et pêcheurs locaux. Les txistu de la Tamborrada Marinelak et Dantza Piko seront également présents pour vous faire danser.

Place de Fronton ciboure place du fronton 64500 Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques